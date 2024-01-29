中菲行致力數位轉型有成 獲ISO資安標準認證
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-29 10:20
貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (29) 日宣布，正式通過 ISO 27001:2022 的轉版認證，顯示長期致力科技和數位轉型，達到新里程碑。
ISO 27001 是國際標準組織 (ISO) 發布的資訊安全管理體系標準，為全球公認的信息安全管理最高標準之一，通過 ISO 27001:2022(ISO27001:2022 BSI Certification N0. IS 743553) 的轉版認證，顯示中菲行在確保客戶數據和信息安全上的卓越表現獲肯定。
中菲行致力導入最新的資訊安全管理防護架構，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 (Cloud Networking SCM Platform) 和增值訊息系統 (Dimerco Value Plus System)，擴充國際物流價值鏈。
展望未來，中菲行樂觀看待，在同步發展深耕實體通路和虛擬數位平台的競爭力下，將持續發揮綜效，獲利可期。
另一方面，中菲行持續升級 MyDimerco 平台，導入 POMS (Purchase Order Management System)，將服務延伸到客戶與其供應商間的採購訂單協調、供應商績效管理、商品管理和物流成本分析等，提供客戶強大的採購訂單管理平台，有助提升客戶長期黏著度。
就業務面來看，中菲行看好，今年潛力產業為人工智慧 (AI)、資通訊產業，隨著生成式 AI 趨勢，可望推升一波個人電腦 (PC) 和手機的換機潮，但機械、紡織產業是否好轉尚需觀察，將持續爭取高科技、能源控制、半導體、消費電子、電動車、網通事業和跨境電商市場商機。
- 台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇