鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-01 11:11

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金截至 113 年 2 月底止規模為 6 兆 2,880 億元，在全球金融市場表現穩健下，113 年截至 2 月底之評價後收益數為 2,527.6 億元，收益率 4.28％；2 月單月收益數為 1,763.8 億元，投資收益穩定增長。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達 6 兆 8,434 億元，收益率為 4.27％。

勞動基金運用局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產。就長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多（103~113.02）平均收益率為 5.71％，國保基金近 10 年多（103~113.02）平均收益率為 6.14％，長期投資績效穩健。

新制勞退基金，截至 2 月底，規模為 4 兆 1,030 億元，收益數為 1735.9 億元，收益率 4.32％；舊制勞退基金規模為 1 兆 61 億元，收益數 422.1 億元，收益率 5.05％；勞保基金規模為 9,581 億元，收益數為 344.9 億元，收益率 4.11％。

國民年金保險基金規模為 5,404 億元，收益數 207.8 億元，收益率為 4.20％。受農業部委託管理之農民退休基金規模為 150 億元，收益率為 1.88％。

2 月金融市場表現持續上揚，台股 2 月上漲 1077 點；美國 1 月通膨數據雖高但仍屬降溫趨勢，就業數據延續穩健表現，且 1 月 ISM 製造業採購經理人指數上升至 49.1，製造業悲觀情緒轉淡，經濟優於預期帶動市場正面表現，加上中國股市回穩， 2 月份整體股票市場表現強勁。