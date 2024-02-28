花旗喊買美光：已為輝達批量生產HBM3E晶片 超微可望成下家顧客

鉅亨網編譯許家華 2024-02-28 10:50

分析師 Christopher Danely 重申美光股票「買進」評級，並重申其目標價為 95 美元，理由是該公司已開始為輝達 (NVDA-US)「批量生產」其高頻寬記憶體 (HBM) 3E 晶片，以供應輝達即將推出的 H200 GPU。

該分析師指出：「美光加入這場 AI 派對，我們相信美光是僅次 SK 海力士之後獲輝達供應資格的第二家 DRAM 公司。我們預計美光近期也將獲得超微 (AMD-US) 的供應資格。」

這意味超微將批准美光成為其 AI GPU 的 HBM 晶片供應商。美光沒有立即回應關於此點的置評請求。超微發言人也拒絕發表評論。

美光周二上漲 2.67%，收每股 91.85 美元。

該分析師預計，今年 HBM 晶片將佔整體 DRAM 市場 17%，較去年的 10% 佔比上升，因此他預計美光業績將高於分析師預期。

美光是 DRAM 市場領導者，DRAM 用於桌上型電腦和伺服器，以及用於智慧型手機和固態硬碟的快閃記憶體領導者。