經濟回穩最新跡象 中國製造業PMI連五個月擴張

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-01 11:00

最新數據顯示，中國 3 月財新製造業採購經理人指數（PMI）升至 51.1，寫下去年 3 月以來新高，而官方製造業 PMI 也重返擴張區間，為去年 9 月以來首見，成為中國經濟回穩的最新跡象。

《財新網》周一（1 日）公布的數據顯示，中國 3 月財新製造業 PMI 較前月上升 0.2 個百分點至 51.1，連續五個月處於擴張區間，並攀升至去年 3 月以來最高紀錄。

中國 A 股市場滬指周一盤中應聲漲逾 1%，深成指大漲 2.23%，創業板指勁揚 2.35%。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，今年前兩個月各項經濟數據全面優於預期，3 月財新製造業 PMI 連續五個月維持在榮枯線上方，兩者相互印證，凸顯經濟回升向好，起步平穩。

中國國家統計局周日發布的數據則顯示，3 月製造業 PMI 為 50.8，較前月升 1.7 個百分點，是去年 9 月以來首度高於景氣榮枯線。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，三大指數均落在擴張區間，企業生產經營活動加快，經濟回升。

《彭博》指出，PMI 數據是每月第一份反映中國經濟形勢的官方數據。最新數據顯示，在今年開局良好之後，經濟成長復甦動能依然強勁，讓決策官員有更多時間評估先前刺激措施的成效，然後再採取進一步行動。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟（Bruce Pang）說，雖然官方製造業 PMI 被季節性、春節等因素干擾，數據優於預期，代表經濟正在回穩，非製造業 PMI 也顯示企業對未來有較強的信心和預期。