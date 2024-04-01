遠傳2030年前公務車全面電動化 每年可減少900公噸二氧化碳

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-01 18:16

遠傳 (4904-TW) 日前宣布加入 RE100，總經理井琪表示，遠傳此次加入，將全面使用再生能源的目標，從 2048 年提前至 2040 年。另外，遠傳也執行電動車計畫，目標在 2030 年前將公務車輛全面電動化，預估每年可減少 900 公噸的二氧化碳。

遠傳指出為了達到 RE100 目標，除了在自有建築加裝太陽光電，2022 年底也購入環境友善的太陽能電廠，並規劃逐年提升再生能源使用比例的策略，預期 2030 年前包括辦公室、門市與主要機房將全面使用再生能源，2040 年進一步擴大至全公司皆使用再生能源。

遠傳除執行電動車計畫，遠傳資料中心機房則採用創新外節能技術，引進低溫的外部空氣，透過精密調節混風後做為伺服器降溫使用，成功降低秋冬空調用電達 50% 以上，大幅減少機房碳排。