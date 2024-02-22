〈遠傳法說〉合併亞太電效益2025年顯現 今年5G滲透率上看45%

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-22 19:08

遠傳 (4904-TW) 今 (22) 日召開法說，外資聚焦在與亞太電的合併效益，總經理井琪表示，預計今年 6 月底前會先完成拆除重複的基地台，後續也會進行核心網路整合，整體效益顯現會是在 2025 年。另外，目標今年 5G 滲透率要提升至 45%。

井琪說明，合併亞太電後，網路整合會是首要目標，規劃今年 6 月底前拆除重複的基地台，2025 年前則會針對核心網路進行整併，由於此項需要各單位在遷移過程中保持一致，因此才會落在明年進行。

5G 用戶滲透率方面，遠傳表示，5G 月租型用戶滲透率在 2023 年底、合併亞太電信前已突破 40%，順利達標，預計今年 G 滲透率要提升至 45%。

展望 2024 年，遠傳強調，將極大化合併亞太電信後的規模綜效，發揮「頻譜三冠王」(總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G 頻寬最大) 優勢、提高網路投資經濟效益。