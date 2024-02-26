〈MWC通訊大會〉遠傳、愛立信簽訂永續網路MOU 共同探索三面向

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-26 18:51

2024 世界行動通訊大會 (MWC) 今 (26) 日在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳 (4904-TW) 在會中與國際夥伴愛立信簽訂「B5G AI 永續網路演進合作備忘錄」(MOU)，雙方將深化 B5G、AI 合作，共同探索三大面向，包含運用全球網路應用程式介面 (API) 提供差異化服務、以 AI 打造智慧節能網路、持續探索 B5G 最新網路演進技術。

根據愛立信《2023 全球消費者 5G 報告》指出，5G 消費者願意為差異化網路服務支付額外 11% 費用，而網路開放 API 則讓不同的應用程式、服務或系統之間能夠共享資訊與功能，成為電信業推動差異化服務新契機。遠傳與愛立信將攜手透過網路開放 API，打造具差異化的消費端、企業端創新服務。

遠傳繼去年與愛立信合作，運用愛立信淨零創新應用「AI 智慧節能網路應用」，達成平均可節省 25%、部分時段最高可節省 46% 基地台能耗，今年將深化合作，運用 AI 技術推動智慧節能網路再升級，包含自動監測各個站點細胞 (Cells) 節能狀況、監控及預測網路流量，並透過 AI 推算最佳節能模式，協助遠傳持續降低網路碳排量。

遠傳總經理井琪表示，今年 MWC 展現通訊界旺盛的研發活力，聚焦如何加速邁向 B5G、AI 賦能和永續未來，協助各產業創造嶄新價值。遠傳 5G 創新與永續發展並重，透過結合愛立信領先全球的網路技術，運用 AI 持續優化 5G 網路體驗的同時，也能大幅降低能耗；結合遠傳新經濟布局、豐富的垂直場域建置經驗，將超前部署下一世代的多元應用場景。