〈遠傳法說〉今年營收將首度衝破千億元創高 擬配發3.25元股利

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-22 18:37

遠傳 (4904-TW) 今 (22) 日召開法說並公布合併亞太電後的全年財測，預估今年全年營收將首度衝破千億元，創下歷史新高，每股純益 3.11 元，優於去年。遠傳董事會今日也通過股利分派，預計發放每股現金股利 3.25 元，殖利率近 4%。

根據遠傳財測，今年全年營收 1049.2 億元，年增 12%；EBITDA 356.6 億元，年增 11.2%；稅後純益 112 億元，小幅增加 0.1%，每股純益 3.11 元。

總經理井琪說明，稅後純益相較 EBITDA 成長幅度較平緩，是因今年 6 月前會把與亞太電重複的基站拆除，因此會有相關費用折舊產生，不過隨著時間推進、合併效益將反映在消費者身上，因此不擔心合併後產生的費用，未來其數字也將會逐步降低。

遠傳今年資本支出 81 億元，其中 8 億元為 2023 年遞延至今年付款。井琪表示，隨著用戶數增加，既有網路也需要極大化使用，包含 700MHz 頻段額外增加約 2000 個基站、2600MHz 頻段可能需要再建置約千個基站。另外，有幾億元會運用在綠電、新能源相關。

遠傳深耕數位轉型創造利多，2023 年新經濟營收占比約兩成、獲利金額較 2022 年成長 8.7%。新經濟營收中企業客戶端、個人用戶端占比分別為 54%、46%。企業客戶端數位轉型需求強勁，智慧資通訊自主解決方案營收年成長率高達 75%；綠能、資安服務年成長率分別為 54% 和 8%。