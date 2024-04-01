鴻海攜手台灣專科護理師學會 擴大遠距醫療應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-01 16:04

鴻海 (2317-TW) 擴大遠距醫療應用，與台灣專科護理師學會共同打造 Mobile Nurse/NP 專科護理師智慧派遣平台，構建適應高齡照護的新生態系統。

隨著健保署政策引導，健保在宅照護將擴大遠距醫療應用，相關計劃預計今年 7 月啟動試辦，醫療服務需從院內走向院外，透過在宅照護、遠距看診和電子處方簽等方式，為患者提供延續性的照護關懷。

鴻海數位健康與台灣專科護理師學會共同打造的創新照護模式－Mobile Nurse/NP 專科護理師智慧派遣平台，結合科技與人性化關懷，構建適應高齡照護的新生態系統，將為高齡長者慢性病的照護帶來改善。

鴻海數位健康總經理姜志雄表示，Mobile Nurse/NP 專科護理師智慧派遣平台，從院內走向院外與患者建立的永續關係，強調在宅照護、遠距看診和電子處方簽等方面為患者提供永續性照護。

而在人工智慧輔助診斷平台 CoDoctor AI 方面，姜志雄透露，已與多家醫院合作，在單導心電、攝護腺、眼底影像等領域取得進展，其基於巨量醫學模型的架構成為其顯著優勢。