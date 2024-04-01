00940爆巨量！174、 426嘲諷賣單狂刷 尾盤499買單灌入相挺

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-01 18:07

全台投資人最關注的元大台灣價值高息 ETF (00940-TW) 今 (1) 日正式掛牌上市，但並未迎來蜜月行情，收盤下挫 1.61%，收在 9.76 元，爆出超過 134 萬張巨量，創下 ETF 單日新高紀錄，盤中更出現多筆「426」、「174」、「87」等嘲諷意味的賣單，但也有「168」、「499」等數字的買單敲進力挺，網友們隔岸觀戰這場火藥味十足的多空叫陣，直呼這是愚人節的玩笑嗎？

00940 盤中分時明細。(圖：取自看盤軟體)

00940 上市第一天以 9.93 元開盤，盤中賣壓沉重，呈現「破發」，最低來到 9.75 元。從看盤軟體分時明細來看，盤中出現多筆「174」、「87」、「487」、「414」等帶有諧音數字的賣單，下午也有「426」賣單刷一整排，嘲諷意味相當濃厚，讓網友直呼「這是有錢人的任性」、「主力怨念太深了」。

儘管 00940 大幅折價，仍吸引不少散戶低接搶進，上午也有多筆「168」的買單高掛，「護盤」意味濃厚，此外，約在台股收盤前 5 分鐘，更驚見多達近百筆的「499」大單連續狂敲，專家研判，可能來自造市商。此前掛牌上市的統一台灣高息動能 (00939-TW) 也出現多筆嘲諷的賣單。

不過，根據證交所規定，超過 500 張必須進行鉅額申報，為省去申報繁複作業，多數下單軟體會自動拆單，單筆委託最多就是 499 張。

00940 今天出現多空互相叫陣的狀況，引起市場熱議，但空方氣焰仍略勝一籌，終場以 9.76 元作收，跌幅 1.61%。

00940 出道即巔峰，基金淨資產價值高達 1737.6 億元，直接空降台股 ETF 排行榜第六名，且為高股息 ETF 的第四大，根據集保資料顯示，截至 3 月 29 日，00940 受益人數多達 70.8 萬人。