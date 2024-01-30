上市建商建愛山林及日勝生現增案將自市場募集逾26億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-30 18:09

上市建商及代銷業者愛山林 (2540-TW) 擬發行 2.5 萬張現增股籌資，今 (30) 日完成訂價以每股 80 元溢價發行，完成後將募集 20 億元的現增款，而就建商的現增籌資上，日勝生 (2547-TW) 擬發行 7.5 萬張現增新股進行市場籌資案，現增募集 6.53 億元，並已在今 (30) 日除權交易。

包括愛山林及日勝生的現增都預計在 2024 年第一季完成募集。兩者籌資主要用於償還金融機構借款或充實營運資金。

已獲指數編纂公司 MSCI（明晟）列入全球小型指數台股成分股的愛山林，預估 2024 年自建案及代銷案雙雙突破千億元，就 2024 年的自建案計畫，將優先公開的包括有竹科旁的「新竹帝寶」第二期、土城 AI 科技軸心的「金城帝寶」、新北科技園區的「市政官邸」系列、北區科技廊帶的「山河帝寶」第二期；北市則有北士科「士科潤山」、中山區百億大案「中山麗池」等，預估自建案總銷金額突破千億大關，有望成為 2024 年全台建商推案前段班。