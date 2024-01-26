鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-26 19:04

2023 年以來已經完成募集的上市建商現增案，以上曜 (1316-TW) 的現增案以每股 10 元的票面價發行最低，但是由日勝生決議發行 7.5 萬張現增新股，現增價暫訂以每股 8.7 元折價發行又更低，日勝生的此一現增募集資金案，主辦券商爲國票證券。

日勝生 2023 年連績虧損三季，前三季稅後虧損 1.76 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.2 元，且截至第三季的負債比達到 80.3%，日勝生的積極自市場籌資也是爲用於償還金融機構借款，降低負債比。

以日勝生的展望來看，建案包括「日初不老莊園」1 期 40 億元、2 期 50 億元、「鑄慕」90 億元將陸續入帳，2024 年開始連續 3 年營收及獲利都可望成長。