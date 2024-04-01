〈車市〉Q1十大車商近半成長 這2大國產車品牌最熱銷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-01 16:32

台灣車市第一季銷售數據今 (1) 日出爐，掛牌數共 112401 台，年增 0.6%，前 10 大車商中，有 5 家車商較去年同期成長，又以 MG 增幅近 200% 最多，HYUNDAI 也成長達 25%，為國產車銷售增添競爭力。

從 3 月單月來看，前 5 大車商有明顯變化，除了 TOYOTA 居冠，其次為 HONDA、LEXUS、MG 和 TESLA，反觀昔日的豪華進口車人氣品牌 BENZ 降至第 7 位，BMW 也跌出前 10 大車商排名，反映目前處交車傳統相對淡季，而國產車 NISSAN、中華車 CMC 和 MITSUBISHI 也下滑至 8-10 名。

第一季的交車統計中，TOYOTA 共 29661 台，年減 2.5%，其次為 HONDA 7530 台，年增 6.7%，LEXUS 7527 台，年減 3.2%，BENZ 6523 台，年增 1.2%，HYUNDAI 6434 台，年增 25%，MG 6214 台，年增 193.4%，CMC 5484 台，年增 12.9%。

和泰車包辦第一季銷售前三名中的二名，仍是車市大贏家，和泰車表示，除了年初新上市的 LBX、UX 300h 深獲顧客青睞，現有車款也不遑多讓，NX、RX 車系均亮眼。

LEXUS 休旅車系 3 月共登錄 2201 台，在豪華休旅車市場拿下 28% 市占率，其中 NX 車系登錄 1079 台、RX 車系登錄 485 台 UX、LBX 小型豪華休旅車款共登錄 637 台。