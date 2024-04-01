全台第一大停管業 阜爾運通由國壽持股逾3成 擬5月上旬IPO

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-01 18:46

台最大停車場管理業者阜爾運通 (6914-TW) ，將在 5 月上旬上市掛牌，董事長楊文杰 (1) 日指出，旗下「城市車旅 CITY PARKING」2024 年停車場數將由 1072 場成長到 1200 場，管理逾 12 萬格車位將再成長到 13.5 萬格，這是今年挹注的最大成長動能。

同時，阜爾運通在智慧樓宇管理及全台各都會區推動的智慧停車管理系統，也將成爲推動阜爾運通在 2024 年業績成長的重要動能。目前各縣市政府委外經營停車場、智能路邊收費也持續提高預算施行，而該公司為目前全台智能路邊開單收費系統設備的領導供應商。

阜爾運通 2023 年營收 42.73 億元，毛利率 24.1%，年增 4.4 個百分點，稅後純益 5.48 億元，創新高，年增 64.88%，每股純益爲 9.11 元。預估 2024 年將力拼業績維持雙位數的成長。

成立於 2001 年的阜爾運通，目前股本 6.02 億元，目前並由國泰人壽投資持股 33.6%，預計 5 月上旬掛牌上市時股本爲 6.6 億元，阜爾運通成立初期主要業務為停車管理系統相關設備銷售，銷售對象為停車管理業者，隨後進入停車管理市場；該公司主要分為系統設備事業「PSS」、停車管理事業「城市車旅 CITY PARKING」兩大事業體，2023 年停管業務營收占比 90.9%，為公司營運主要成長動能，停車場建置與設備銷售營收占比約 6.4%，營收占比不大，卻是公司重要核心競爭力。

阜爾運通也持續藉由旗下停車場發展異業聯盟，提高場域附加價值，目前不僅已與和運租車合作，提供旗下品牌 iRent 停車位置，公司也開始導入充電樁，預計將停車及電費繳納進行整合，吸引電動車主前來使用，公司也計畫複製台灣成功經驗於開拓東南亞市場，泰國市場於 2012 年已開始導入銷售停車管理設備，目前為泰國前三大停管設備商。

楊文杰指出，阜爾運通在海外市場的開發上，對泰國的業務擬由停管設備商進一跨入停車管理業，而進一步向馬來西亞、印尼、日本、韓國擴大發展業務。