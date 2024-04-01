國產署公告7宗精華區國有地招標5/20開標 6件在六都
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-01 16:18
財政部國產署今 (1) 日公告 7 宗精華區國有土地招標設定地上權標的，有 2 宗首次列標，5 宗為重新列標，除 1 宗澎湖的標的，另 6 宗都位在人口稠密的六都，區位及基地條件俱佳，訂於 113 年 5 月 20 日開標，因今年房市熱度未減，前次標的全數順利標脫，該署對本次開標亦抱持樂觀。
國產署表示，本批招標標的分布為臺中市 3 宗、臺北市、新北市、高雄市、澎湖縣各 1 宗，合計面積 2.42 公頃，權利金底價新臺幣 17 億 2,833 萬餘元，地上權存續期間皆為 70 年，地租年息率 3.5％。
國產署進一步表示，本批次首次列標 2 宗臺中市住宅區土地，1 宗位於第 13 期市地重劃區，臨三民西路及文心南路，屬新興發展地區；另 1 宗位於梧棲地區，鄰近土地已陸續標脫，標的條件相當優質。
其餘 5 宗為曾列標之土地，六都之外的澎湖馬公市商業區土地，曾於 103、104 年 2 次列標，目前周邊商業發展興盛，經協調澎湖縣政府將縣有土地併同列標，坵塊更為方整，有利規劃，另因屬商業區土地且併縣有地招標，故投標須知特別載明不允許作住宅使用，地上權及地上建物不得一部讓與。
臺北市中正區商業區土地鄰近西門商圈，屬市區稀有精華土地；新北市土城區住宅區土地，附近已完工之新建案林立；臺中市北屯區住宅區土地位於新都自辦市地重劃區，生活機能良好。高雄市旗津區乙種工業區土地，面積近 3 千坪，鄰近旗津醫院。該 5 宗標的經國產署檢討招標條件重新推出，期可獲得市場青睞。
國產署表示，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，自 111 年起符合位於都市計畫住宅區、面臨 10 公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積 0.15 公頃以上之標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關確認有無社宅用地需求，經評估無需求者，續由該署辦理活化利用；招標設定地上權係國家保有土地所有權提供使用權予民間活化國有土地方式，於國人有土斯有財觀念下，其市場流動性與所有權市場有明顯區隔，本批次公告之各宗標的，區位等各方條件均相當優質。
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