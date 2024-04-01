國產署公告7宗精華區國有地招標5/20開標 6件在六都

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-01 16:18

財政部國產署今 (1) 日公告 7 宗精華區國有土地招標設定地上權標的，有 2 宗首次列標，5 宗為重新列標，除 1 宗澎湖的標的，另 6 宗都位在人口稠密的六都，區位及基地條件俱佳，訂於 113 年 5 月 20 日開標，因今年房市熱度未減，前次標的全數順利標脫，該署對本次開標亦抱持樂觀。

國產署表示，本批招標標的分布為臺中市 3 宗、臺北市、新北市、高雄市、澎湖縣各 1 宗，合計面積 2.42 公頃，權利金底價新臺幣 17 億 2,833 萬餘元，地上權存續期間皆為 70 年，地租年息率 3.5％。

國產署進一步表示，本批次首次列標 2 宗臺中市住宅區土地，1 宗位於第 13 期市地重劃區，臨三民西路及文心南路，屬新興發展地區；另 1 宗位於梧棲地區，鄰近土地已陸續標脫，標的條件相當優質。

其餘 5 宗為曾列標之土地，六都之外的澎湖馬公市商業區土地，曾於 103、104 年 2 次列標，目前周邊商業發展興盛，經協調澎湖縣政府將縣有土地併同列標，坵塊更為方整，有利規劃，另因屬商業區土地且併縣有地招標，故投標須知特別載明不允許作住宅使用，地上權及地上建物不得一部讓與。

臺北市中正區商業區土地鄰近西門商圈，屬市區稀有精華土地；新北市土城區住宅區土地，附近已完工之新建案林立；臺中市北屯區住宅區土地位於新都自辦市地重劃區，生活機能良好。高雄市旗津區乙種工業區土地，面積近 3 千坪，鄰近旗津醫院。該 5 宗標的經國產署檢討招標條件重新推出，期可獲得市場青睞。