國產署今年首批地上權開標 標脫6宗 麗寶集團拿下四標

國產署副署長李政宗表示，今年將辦理 4 批招標設定地上權，首批招標標的分布為臺中市 3 宗、臺北市 2 宗，新北市、臺南市、高雄市各 1 宗，合計面積 2.46 公頃，權利金底價新臺幣 34 億 9,847 萬餘元，地上權存續期間皆為 70 年，地租年息率 3.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為 1％，地租不隨申報地價調整之年息率為 2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。



李政宗進一步表示，本批次首次列標屬商業區土地有 2 宗，臺南市東區平實營區重劃後分回土地繼 110、112 年標脫 3 宗後，本次再推出 1 宗，面積近 1.2 公頃，四面臨路且坵塊方整，周邊商業活動繁盛活絡，屬稀有之大面積優質標的；臺中市東勢區土地亦屬一完整街廓大面積土地，鄰近客家文化園區，具有觀光旅遊之商機；4 宗首次列標之住宅區土地均位市中心精華地區，臺北市 2 宗中正區土地，1 宗鄰近臺師大及捷運古亭站，1 宗近三軍總醫院公館院區及臺灣大學；臺中市 2 宗土地，北屯區土地位於長春自辦重劃區內，北區土地近臺中雙十綠園道。



另 2 宗曾列標之土地，新北市新店區土地位於新店屈尺地區，鄰近屈尺國小及屈尺景觀公園，住宅環境良好；高雄楠梓區土地，鄰近右昌森林公園，交通及生活機能優良。