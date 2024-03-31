馬英九明啟程訪中 7日抵北京 是否拜會習近平受矚目

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-31 13:59

馬英九基金會執行長蕭旭岑周日（31 日）表示，前總統馬英九將於周一啟程訪中，並定 7 日抵達北京，馬英九此行是否拜會中共總書記習近平備受矚目。

據《中評社》報導，蕭旭岑說，此行最重要的是延續去年開始的兩岸青年學子交流，讓兩岸民間敵意減緩，避免走向衝突。馬英九期盼透過這次訪中，推動兩岸交流，促進兩岸民眾福祉。

馬英九基金會周日發布的新聞稿指出，馬英九一行將搭乘中國南方航空 CZ-3088 班機，周一中午 12 時 30 分左右從桃園機場飛往深圳寶安國際機場，預計在下午 2 時 30 分左右抵達，在廣東停留三天。

蕭旭岑說，除了參訪中山大學，馬英九還會瞻仰黃花崗七十二烈士陵園、參觀孫中山先生故居紀念館、黃埔軍校舊址紀念館，並參訪大疆、騰訊、比亞迪等公司。

馬英九一行預定 4 月 3 日晚間抵達陝西。蕭旭岑表示，4 月 4 日上午，馬英九將率全團參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」，並預計在陝西停留四天。除了參觀秦始皇帝陵博物院、法門寺、大慈恩寺（大雁塔）、陝西歷史博物館及西安國家版本館，也會參訪楊凌智慧農業示範園、隆基綠能科技公司，並前往馬援祠及馬援墓尋根。

馬英九一行預計 4 月 7 日下午抵達北京，展開第三站訪問。蕭旭岑說，在北京期間，除了前往北京大學交流外，馬英九也會參觀八達嶺長城、北京故宮、中國人民抗日戰爭紀念館。

4 月 11 日上午，全團搭乘中國國際航空 CA-185 班機，由北京首都國際機場飛返台灣，結束此次參訪行程。