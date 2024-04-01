休越多領越多 一銀加碼休旅補助休14天領1.1萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-01 12:57

為鼓勵員工休假旅遊、紓解工作壓力、打造幸福職場與生活，第一銀行自 2009 年起推動「休假旅遊補助方案」，今年度更加碼提高補助金額，最高破萬元，「休滿 7 天補助 6000 元，休滿 10 天補助 9000 元，休滿 14 天補助可達 11000 元」，鼓勵同仁善用假期規劃休閒活動調劑身心，進而提高工作效率。

第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行表示，該行也積極響應政府鼓勵生養政策，提供結婚津貼 3 萬元、生育津貼「第一胎補助 10 萬元，第二胎起每胎補助 15 萬元」，以及「孕期交通津貼 1 萬元」，讓女性同仁於妊娠後期享計程車費用補助，降低通勤風險。另外為鼓勵生育及落實員工照護，對於女性同仁進行人工受孕或試管嬰兒療程給予「人工好孕假」，每年度可享有 2 日且支給全薪，並可以按小時彈性請假來符合同仁實際需求。

第一銀行為妥善照顧同仁妊娠期間產檢，同時兼顧男性同仁照護配偶需求，將法定「產假八週、產檢假 7 日、陪產檢及陪產假 7 日」提高為「產假 58 日 (一次休足)」、產檢假、陪產檢及陪產假皆為 8 日，優於法令部分的天數均為全薪，使同仁有更多時間陪伴配偶及新生兒。