晶技2024年首季營收優於預期 車用產品出貨仍旺

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-01 10:51

頻率元件廠晶技 (3042-TW)2024 年可望迎來網通、手機及車用的多元市場需求的成長，晶技 3 月營收初估爲 9.4-9.5 億元，月增 18.%，年增 25.8%，2024 年首季營收估算爲 27.51 億元，季減在 10% 以內，優於預期，年增 19.76%。

晶技 2024 年 2 月自結稅前盈餘 1.6 億元，月減 34.42%，年增 16%，單月每股稅前盈餘爲 0.52 元，累計 1-2 月稅前盈餘 4.04 億元，年增 96%，每股稅前盈餘 1.31 元。

晶技在 2024 年上半年在 PC 應用仍爲淡季，手機應用出貨量能也不突出，唯獨車用產品 2024 年開始的需求鼎盛，由春節期間的加班供貨，到目前仍爲滿載生產，就整體營收來看。晶技 2024 年第二季營收與首季比較，應是持平或小增。

同時，晶技目前對車用產品接單滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季投產。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升，也有助獲利能力的向上大幅提高。