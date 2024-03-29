〈台股盤後〉ETF資金進場抬轎 大漲147點收20294點 靠攏歷史高點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-29 13:58
台股今 (29) 日開高後震盪，直到午盤過後，大筆資金進場高股息概念股，包括長榮 (2603-TW)、聯發科 (2454-TW) 等，拉抬指數急拉上攻，終場強漲 147.9 點，收在 20294.45 點，重新站回五日線，並靠攏前高 20397 點，成交量 4753 億元，較昨日略增，周線也寫下連六紅。
元大臺灣價值高息 ETF(00940-TW)即將在下周一 (4/1) 掛牌上市，同日還有獲央行追募核准的「中信上游半導體(00941)」將展開 195 億元的資金追募，由於掛牌前需買進一定比例成分股，資金也積極在今日進場。午盤後相關概念股都湧現買盤，包括長榮、聯發科、聯電 (2303-TW)、日月光投控(3711-TW)、聯詠(3034-TW)、漢唐(2404-TW)、環球晶(6488-TW) 等，進一步拉抬大盤漲勢。
市場焦點方面，今日再度由 AI 概念股領軍上漲，廣達 (2382-TW) 飆漲近 5%，市值重返兆元大關，緯創 (3231-TW) 也同樣強漲近 4%，光兩檔成交值就達 690 億元，是今日加權指數成交比重的 14.5%，其他如英業達 (2356-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等，漲幅也都在 2% 以上。
權值股走勢分歧，台積電上漲超過 1%，站回所有均線，聯發科也強漲 3%，鴻海 (2317-TW) 因連日上漲，今日回跌 3%，其他如日月光投控、聯電、台塑四寶、金控雙雄等，都在盤上表現，助漲大盤走勢。
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