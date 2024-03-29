〈台股盤後〉ETF資金進場抬轎 大漲147點收20294點 靠攏歷史高點

台股今 (29) 日開高後震盪，直到午盤過後，大筆資金進場高股息概念股，包括長榮 ( 2603-TW )、聯發科 ( 2454-TW ) 等，拉抬指數急拉上攻，終場強漲 147.9 點，收在 20294.45 點，重新站回五日線，並靠攏前高 20397 點，成交量 4753 億元，較昨日略增，周線也寫下連六紅。

市場焦點方面，今日再度由 AI 概念股領軍上漲，廣達 (2382-TW) 飆漲近 5%，市值重返兆元大關，緯創 (3231-TW) 也同樣強漲近 4%，光兩檔成交值就達 690 億元，是今日加權指數成交比重的 14.5%，其他如英業達 (2356-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等，漲幅也都在 2% 以上。