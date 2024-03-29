台股四線收紅 投信爆出史上最大買超600億元 狂掃00940成分股
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-29 18:22
台股今 (29) 日終場強漲 147 點，收在 20294 點，日線、周線、月線、季線同步收紅，重新站回五日線，並靠攏歷史高點 20397 點，投信爆出 599.52 億元史上最大買超，狂掃元大臺灣價值高息 ETF(00940) 成分股。
三大法人今天合計買超 542.84 億元，外資由賣轉買、買超 4.62 億元，投信買超 599.52 億元，已連 21 買，自營商賣超 61.3 億元，連兩賣；期貨方面，外資大幅減碼空單 4975 口，空單未平倉口數降至 754 口。
全民瘋買的元大臺灣價值高息 ETF(00940)即將在下周一 (1 日) 上市，並在今日下午公布成分股，前十大成分股分別是長榮、鈊象、聯電、中美晶、和碩、聯發科、漢唐 、環球晶、日月光、聯詠，投信搶搭順風車，提前重金押注，今天光是聯電和長榮這兩檔就分別敲進了 7.38 萬和 6.17 萬張。
投信三月以來日日買超台股，累計單月買超金額達 1240 億元。觀察投信今日買超對象，依金額來看，前十名依序為長榮、聯發科、鈊象、聯電 (2303-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯詠 (3034-TW)、群光 (2385-TW)、漢唐 (2404-TW)、中美晶 (5483-TW)，全數都是 00940 成分股，尤其投信買超最積極的長榮，也是 00940 最大持股比的個股。
投信賣超則鎖定漲多個股，包括群創 (3481-TW)、至上 (8112-TW)、仁寶 (2324-TW)、文曄 (3036-TW)、聯強 (2347-TW)、瑞昱 (2379-TW) 等，提款張數都在 700 張以上。
緯創 (3231-TW) 與英業達 (2356-TW)，ETF 如群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大美債 20 正 2(00680L-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW) 等也都入列外資買超前十名。
外資賣超對象則是與投信對作，形成土洋大鬥法，標的包括聯電、和碩 (4938-TW)、日月光投控、光寶科 (2301-TW)、群光等，都是 00940 的成分股，調節張數都在 9000 張以上。
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