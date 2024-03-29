台股四線收紅 投信爆出史上最大買超600億元 狂掃00940成分股

台股今 (29) 日終場強漲 147 點，收在 20294 點，日線、周線、月線、季線同步收紅，重新站回五日線，並靠攏歷史高點 20397 點，投信爆出 599.52 億元史上最大買超，狂掃元大臺灣價值高息 ETF(00940) 成分股。

三大法人今天合計買超 542.84 億元，外資由賣轉買、買超 4.62 億元，投信買超 599.52 億元，已連 21 買，自營商賣超 61.3 億元，連兩賣；期貨方面，外資大幅減碼空單 4975 口，空單未平倉口數降至 754 口。

全民瘋買的元大臺灣價值高息 ETF(00940)即將在下周一 (1 日) 上市，並在今日下午公布成分股，前十大成分股分別是長榮、鈊象、聯電、中美晶、和碩、聯發科、漢唐 、環球晶、日月光、聯詠，投信搶搭順風車，提前重金押注，今天光是聯電和長榮這兩檔就分別敲進了 7.38 萬和 6.17 萬張。