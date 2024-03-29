電電公會等8組織攜手 共同倡議支持「AI創新應用聯盟」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-29 18:45

電電公會 (TEEMA) 今 (29) 日宣布，為凝聚產業動能、推動 AI 應用，聯合台灣人工智慧晶片聯盟 (AITA)、國家生技醫療產業策進會(IBMI)、台灣雲端物聯網產業協會(CIAT)、中華民國資訊軟體協會(CISA)、智慧產業電腦物聯網協會(ICAA)、光電科技工業協進會(PIDA)、台灣資通產業標準協會(TIACS) 等計 8 單位，共同倡議支持「AI 創新應用聯盟」(AIIA)。

電電公會表示， AI 的巨浪來襲正在重塑全球科技產業的發展，其影響力預計在未來十年將達到前所未有的高度，AI 將不僅是技術創新的驅動力，也將是全球經濟和社會變革的關鍵因素，其應用與相關軟體發展未來勢必將越來越蓬勃、具顛覆與創新性，從而在各行各業中創造了新的價值和機會。

面對這波 AI 的浪潮，身為全球科技展及 ICT 生產大國，台灣更不能在這一波 AI 的巨浪下缺席，AI 是台灣未來重要的產業創新與邁向智慧國家的重要關鍵，如何將領先的 AI 技術應用於各個不同場域，造就另一波產業高峰，將是一個重要的課題。

因此，「AI 創新應用聯盟」將以跨領域的專家指導委員會，指導 AI 應用的運作和推動方向。同時，台灣也利用其半導體產業的領先優勢，鼓勵廠商投入 AI 車電、製造、醫療健康科技、城市等相關領域，以促進軟硬整合並加速形塑 AI 產業鏈。