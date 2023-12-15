電電公會與墨西哥INA簽署MOU 強化台墨電動車產業合作

電電公會今 (15) 日舉辦「2023 電電公會國際鏈結論壇」，會中與墨西哥全國汽車零部件製造業公會（INA）共同簽署合作備忘錄，象徵台墨從現在起啟動電動車產業合作，促進台灣 ICT 與墨西哥汽車產業轉型，共同打造國際合作夥伴關係。

電電公會表示，近年供應鏈重組趨勢與 USMCA(北美自由貿易協定 / 美墨加協定) 政策，帶動墨國成為北美布局熱門據點，台灣在電機電子產業的先進技術優勢可協助墨國立足供應鏈的關鍵位置，而墨國擁有緊鄰美國市場地利之便，再加上美墨加協定免關稅優惠加持，對台灣廠商具有相當吸引力的地方。

電電公會看好，和 INA 的合作水到渠成，台灣具備優異的創新與科技應用產品，墨西哥良好地理優勢、豐富天然資源與汽車組裝製造經驗，雙方熟悉彼此優勢，合作結合雙邊優勢，放眼北美市場，創造最大利多。

此外，USMCA 政策刺激了墨西哥的電動車投資，墨西哥政府更將電動車生產作為公共政策的優先事項，不僅吸引福斯、BMW、通用、福特等國際大廠設廠投資，電動車霸主 TESLA 也在墨西哥投入 EV 生產線廠，連帶吸引 TESLA 供應鏈廠商到墨西哥投資。

據了解，墨西哥是世界第六大汽車零件的供應國、世界第七大汽車生產國，汽車產業也是墨國最重要的產業之一，占製造業 GDP 的 18%，目前也正在轉型朝向電動車的發展。

而墨西哥全國汽車零部件製造業公會 (INA) 成立於 1961 年，是墨西哥最大汽車及電動車移動零件製造商協會，代表著 700 多家製造廠、年汽車零件產額達 1217 億美元。

為了促進與墨西哥電動車產業的強強結合，電電公會與墨西哥全國汽車零配件製造業公會在今天締結為姐妹會，將為兩國的電動車產業業者，建立合作與溝通的管道。

電電公會致力於協助國內 ICT 廠商在全世界永續發展，與墨西哥的淵源深厚，至少可回溯至 2004 年，與墨西哥電子通訊資訊公會（CANIETI）締結姐妹會，服務當地的 ICT 產業台商；2020 年，電電公會與墨西哥全國工業總會簽署合作備忘錄。

電電公會也預計於 2024 年 3 月 12 日至 21 日組團前往墨西哥拜會中央與地方政府，考察電動車市場環境，服務電動車產業供應鏈會員廠商，另將組團參加 7 月 10 日至 12 日 INA PAACE Automechanika Mexico City 展會，協助台商拓展商機。