合庫金率子公司董座扮財神視訊團拜 今年持續以客為本及致力永續

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-15 17:08

董瑞斌率領旗下銀行、證券、人壽、票券、資產、投信及創投七家子公司董事長，一起換上財神裝扮，一手捧金元寶，一手持吉祥話卷軸，向全體員工祝賀拜年，伴隨著新年應景歌曲的音樂聲中，當八位財神董事長同時出現畫面時，員工們又驚又喜，現場洋溢著吉祥喜氣愉悅的氣氛。

董瑞斌於會上期勉同仁，展望未來，雖然在政治、經濟、金融甚至環境面，將面臨眾多挑戰，仍持續強化金融實務之影響力，推動集團永續發展，定能戮力達成各項經營目標；也提醒同仁衝刺業務的同時更要關心自己的身體健康，每位員工都是合庫最重要的資產，相信在大家齊心協力之下定能為合庫帶來亮眼成績。

合庫銀行董事長林衍茂也期勉同仁應秉持「以客為本，以客為尊，待客以誠」的理念全心服務，打造更友善的金融服務環境，建立正向積極的團隊氛圍，貫徹永續經營理念，成為客戶持續信賴的最佳金融夥伴。