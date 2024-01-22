合庫金融FIDO服務上線 無實體卡無密碼 刷臉即可提款

因應金管會於 109 年提出將「研究發展金融行動身分識別標準化機制」列為金融科技發展路徑圖之推動政策項目之一，面對「無密碼」的網路交易時代來臨，合作金庫銀行正式推出符合國際 FIDO 聯盟標準規格的金融 FIDO 服務，讓客戶提升網路交易資訊安全，有效降低網路駭客惡意攻擊及竊取資料的風險，打造更優質且安全的金融科技服務。

自即日起，客戶使用合作金庫銀行臨櫃開立帳戶取得之晶片金融卡，在 ATM 或合作金庫金融 FIDO 平台上進行身分核驗，並於手機完成生物特徵 (指紋或臉部) 身分識別綁定，即可透過已綁定的手機搭配生物特徵進行身分識別，來使用其他金融服務。客戶於數位存款開戶驗證與行動網銀快速登入，不須再使用實體卡片或帳號 / 密碼方式進行身分核驗，以符合「金融機構辦理快速身分識別機制安全控管作業指引」，強化客戶網路交易安全與資安保護。

為維持創新動能，合作金庫銀行積極布局「金融科技發展路徑圖 (2.0)」- 金融 FIDO V2 計畫之諸多實際應用，與合庫證券共同合作在證券開戶核身場景，將金融 FIDO 擴大至金控集團；同時也參與推動跨體系之「金融 FIDO 驗證轉接中心」，關注現行各體系之金融 FIDO 串聯情形，以利後續規劃使用者於不同體系間進行身分核驗，提升身分核驗之互通性。