蘋果Q1跌兩位數 Bernstein：股價已低於5年均值 成長基本面完好無損

鉅亨網編譯許家華 2024-03-29 11:42

由於對 iPhone 需求疲軟和監管等不利因素的擔憂，蘋果 (AAPL-US) 今年頭 3 個月股價下跌 11%，但華爾街建議密切關注該股，因為大跌後已使該股遠低於歷史平均水準，但其基本商業模式未有變動。

伯恩斯坦分析師周四 (28 日) 表示，蘋果股價具建設性，並強調該股經歷今年迄今的暴跌和投資者情緒不佳後，其基本業務和財務模式完好無損。

伯恩斯坦表示，蘋果估值遠低於 5 年平均水準，且以明年獲利計算，預估本益比約 24，「不會貴到嚇人」。

iPhone 銷售放緩 (其是在中國) 已被證明是看跌押注的沃土，這令市場更加擔心蘋果業務日趨飽和的擔憂，但預計配備生成式人工智慧 (Gen AI) 的 iPhone 16 上市後，會引發強勁的升級週期。

雖說 AI 智慧手機並非新鮮事物，且蘋果可能在這波 AI 潮流中晚了一步，但歷史表明，蘋果不必成為第一，也不必說服 Andriod 用戶換機，只要說服現有 120 萬 iPhone 用戶升級手機就夠了。

分析師表示：「當蘋果表現良好並擁有良好的週期時，是因為越來越多人換手機，這不一定要靠 Android 用戶琵琶別抱，也不見得是新用戶增加。」

儘管如此，看空蘋果者仍會主張，先前市場對新 iPhone 帶來「超級升級週期」的希望已經落空，因此具備 AI 功能的 iPhone 是否足以刺激用戶升級仍有待商榷。

蘋果服務業依舊獲利豐厚，而 iPhone 銷售放緩或停滯已非新聞。

2015 年 iPhone 銷量達 2.3 億部，此後一直保持在此水準，但在 iPhone 銷量日漸成熟期間，蘋果的獲利卻仍一直以百分比兩位數增長，這表明若僅關注「iPhone 銷量」，恐忽視其成長的根本驅動力：服務。

服務是蘋果成長動力的關鍵，其中以 App Store 和授權費為首，授權費來自谷歌 (GOOGL-US) 和廣告，伯恩斯坦估計，這合計占蘋果服務部門營收 50% 以上，且佔毛利的 60% 以上。

巨大的監管阻力—仍有很長的路要走

然而，蘋果的 App Store 受到嚴格審查，尤其在歐洲市場。自歐盟《數位市場法案》上線後，立法者有更大權力來追蹤大型科技公司，迫使他們開放平台，讓用戶有更多選擇。

但歐洲 App Store 營收僅佔全球 App Store 營收的 7%，更是在蘋果營收占比中只有 1%。伯恩斯坦認為，若美國市場出現同樣的監管阻力才是大問題，但目前美國司法部的案件更偏向「試圖讓蘋果放開來做」。

服務業務的兩大利潤驅動因素「廣告或 App Store 商店」似乎尚未有任何直接立法，這可望保持其關鍵成長引擎完好無損。