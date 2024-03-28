〈台股盤前〉投信3月日日買超 千億銀彈守穩2萬關 多頭格局堅穩

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-28 08:23

台股昨 (27) 日尾盤小遇賣壓，不過在鴻海與聯發科護盤下，終場仍上漲 73.63 點或，以 20200.12 點作收，成交量縮至 3856.31 億元。法人指出，雖然台股長多格局未變，但資金集中少數族群，且時序將進到第二季，需注意漲多修正、獲利了結的淡季效應。

觀察三大法人籌碼動向，投信在季底作帳及 ETF 效應下，三月以來日日買超，累計達 1182 億元。昨日外資再度提款 68.91 億元，呈現連三賣，投信與自營商則站買方，顯示三大法人操作分歧。此外，法人認為，雖然長期來看台股長多格局不變，但資金過於集中少數族群，恐怕難逃漲多拉回。

回顧台股昨日表現，除了靠鴻海與聯發科穩盤外，受惠 520 行情，國防軍工族群股價也搶先暖身，jpp-KY、雷虎以及上銀紛紛亮燈漲停。台指期夜盤部分，下跌 16 點或 - 0.08%，終場以 20242 點作收。

美股四大指數全數收漲，道瓊指數上漲 477.75 點或 1.2%，收 39760.08 點；那斯達克上漲 83.82 點或 0.5%，收 16399.52 點；標普 500 指數上漲 44.91 點或 0.9%，收在歷史新高 5248.49 點；費城半導體指數上漲 48.07 點或 0.99%，收 4899.95 點。