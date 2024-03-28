【量大強漲股整理】ＥＴＦ之亂後，有哪些隱藏版黑馬股，有機會噴出，飆股大公開？

鉅亨研報 2024-03-28 17:48

加權指數今日開高走低，終場下跌 53.57 點，收在 20146.55 點，成交量 4425 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 237.63 億，投信買超 238.18 億，自營商賣超 2.6 億，三大法人合計賣超 2.05 億，投信已經連續 20 天買超，累計連 20 日買超 1,421.42 億元。

美股方面，四大指數週三全面上漲，標普 500 指數上漲 0.86%，收在 5248.48 點，創下歷史新高紀錄，10 年期美債殖利率下跌 4 個基點至 4.20%，2 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 4.57%，創 3 月中旬以來最低。本周關注焦點為 FED 首選的通膨指標 - 個人消費支出 (PCE) 物價指數，將於周五耶穌受難日假期公布，屆時美國股市將休市；台股方面，近期維持在五日線上震盪整理，今天的小回，無礙多頭的格局，籌碼面，今日的投信買超達 238.18 億，由此金額研判 00940 應該是有大幅進場，投信今日買超 238.18 億元，累計連 20 日買超 1,421.42 億元，改寫史上最高連續買超金額，換句話說，00940 尚有千億元資金待布倉所以，預期明天有機會大買 700 億，將會有買盤進場，相關成分股將是可留意的重點。

股票方面，三大權值股，(2330-TW)台積電，股價開低走低，收在 769 元，跌幅 1.28%；(2454-TW)聯發科，今日股價下跌 5 元，收在 1160 元，跌幅 0.43%。(2317-TW)鴻海，今日股價開高走高，延續強勢型態再創波段新高，來到 155.5 元，主要是因為 (NVDA-US) GB200 機櫃訂單目前由 (2317-TW) 鴻海和 (2382-TW) 廣達兩家企業瓜分。其中，鴻海得益於掌握垂直整合能力、與客戶密切合作，更是主要受惠者。而佳螢也早就在 3/15 公開預告(2317-W)，有機會受惠 GTC 大會在未來表現!

全球 ODM 代工龍頭 (2382-TW)廣達，今日股價開高走高，終場上漲 22.5 元，收在 280 元，漲幅高達 8.74%，主要客戶 (META-US) Meta 除了今年會大買 35 顆目前主流 H100 晶片，也已經確定會成為 (NVDA-US )輝達全新產品 B200 晶片的首批客戶，廣達可望拿下台幣 3000 億元的大訂單，未來營收具有強勁成長動能。外國媒體更傳出，廣達已拿下 (GOOGL-US) 谷歌、(AMZN-US)亞馬遜、(META-US) Meta 等三大雲端服務供應商 GB200 伺服器代工大單，未來成長動能可期。自營商已連續買超廣達 6 天，總計 3950 張。

全球 ODM 代工巨頭 (3231-TW) 緯創，今日股價開高走高，終場上漲 3.5 元，收在 120.5 元，漲幅 2.99%，法人預估，緯創 AI 相關產品營收將會有三位數的成長，今年 EPS 可達 6 元，年增 50%。

機殼廠 (3013-TW) 晟銘電，今天股價攻上漲停板，從晟銘電的產品營收比重來看，有 8 成來自伺服器，不論是全球傳統伺服器需求復甦，或者是全球 AI 伺服器需求快速成長，晟銘電皆可望受惠。另外，機上盒和機殼廠 ( 5426-TW ) 振發近幾年成功切入電腦機殼，相關營收快速成，再加上目前正積極研發伺服器和散熱相關領域產品，未來有機會成功轉型，迎來強勁的成長動能。

亞洲運動健身器材龍頭 (1736-TW) 喬山，今日股價上漲 2.13%，2024 年 3 月美國商業健身設備展 IHRSA 和 台灣國際運動及健身展 ( TaiSPO )，喬山旗下三大品牌推出全新產品，再加上全球疫情趨緩，全球各地健身房舊會員明顯出現回歸潮，健身器材產業景氣明顯復甦。歐美主要大型連鎖健身房開始積極展店，將會帶動喬山營收成長。

台灣無人機大廠 (8033-TW) 雷虎，今日股價上漲 6.39%，台灣國防部無人機商機規模高達 70 億元，雷虎六大款無人機已完成研發產製測試量產準備，將陸續參與國防部全數無人機標案，如果成功得標，成長動能可期

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師