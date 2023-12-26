揚秦拓加盟體系 麥味登收付貨款導入新機制

連鎖餐飲業者揚秦 (2755-TW)(麥味登) 今 (26) 日宣布，與永豐銀行合作正式啟動企業數位化金流服務，旗下連鎖加盟品牌「麥味登」和「炸鷄大獅」全面導入 eACH(圈存扣款系統)代收代付服務，改變過往連鎖加盟產業由物流人員收取貨款的業界常態。

揚秦旗下有麥味登 MWD、炸雞大獅和 REAL 真 ‧ 烘焙坊等三大連鎖餐飲品牌，麥味登中長期目標達 1000 店，截至 12 月初，已達 837 家，期透過數位轉型快速擴張加盟體系。

揚秦董事長卓靖倫表示，導入 eACH 數位化金流服務是揚秦數位轉型計畫的一部分，不僅可以跳脫較高風險的現金往來收款模式，更可透過自行研發的店長管理系統和智慧總部系統，整合總部物流、金流、資訊流等各項數位服務，大幅增加對帳效能，在缺工趨勢下，將人力釋放做更多有意義的工作。

揚秦總部過往採取人工收款、紙本對帳的方式，一般需時 3 天左右的作業時間，未來導入數位化金流服務，收付款項更安全方便，交易與對帳紀錄也更迅速。

永豐銀行指出，旗下企業現金管理平台「寰宇金融網」結合 eACH，推出即時和預約代收功能，可用於支付原物料等貨款項目，僅需 10 分鐘即完成扣款入帳與帳務比對，並簡化開店所需的各項金流申請，滿足門市資金管理、員工薪資轉帳等多元需求。