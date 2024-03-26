小老闆請注意! 臺灣企銀推加盟總部認證優惠貸款 最高200萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-26 11:20

想搭上加盟創業熱潮的民眾，常不清楚如何挑選品牌或面臨資金壓力，臺灣企銀 (2834-TW) 首度為加盟主量身打造「連鎖加盟企業貸款」，只要民眾選擇台灣連鎖加盟促進協會頒發的「優良加盟總部認證」或「卓越加盟總部認證」的品牌加盟，貸款就能享有優惠利率，最高 200 萬元、貸款期限最長 6 年，且利率可再享減碼優惠。

臺灣企銀積極為加盟主提供優質金融服務，只要加盟選擇的品牌總部成立滿 5 年、近 1 年營收達新臺幣 1 億元以上，且加盟店達 20 家以上，或品牌具有「優良加盟總部認證」或「卓越加盟總部認證」，貸款額度最高新臺幣 200 萬元、貸款期限最長 6 年，且利率可再享減碼優惠，倘貸款金額 100 萬元以內，並獲信保基金 8.5 成保證，得免提供保證人。

過去民眾選擇加盟總部品牌，可能因資訊不對等造成後續糾紛，台灣連鎖加盟促進協會推廣「總部認證計劃」，以 ESG 為核心架構，採三階段嚴格審查評分，包括公開揭露文件、財務健全程度、內部管理、節能減碳等面向核發認證，形塑優質加盟體系認定標準。