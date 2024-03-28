鉅亨買基金「超底王」新上市 自動捕捉急跌加碼機會

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-28 14:21

在 AI 行情及降息預期的推波助瀾下，今年全球股市大放異彩，接連續創歷史新高。儘管全球股市狂飆，仍有許多投資人擔憂，現在介入會不會被割韭菜？「鉅亨買基金」表示，與其猶豫該不該進場，不如透過能自動化逢低加碼的投資機制來克服人性恐懼。

擅長於開發各式投資機制的「鉅亨買基金」，近期再度推出定期定額自動逢低加碼的交易功能「超底王」。一般常見的基金投資方式為單筆投入與定期定額，「超底王」則是建立在定期定額投資方式的同時，利用逢低加碼機制，追求打造大於單純定期定額的報酬率。除了每月的「基本扣款」條件，「超底王」每日還會自動比對最新淨值與過去第 10 個基金營業日淨值，當淨值下跌觸發所設定的跌幅 (%)，當日就可自動執行「單筆加碼扣款」，且跌幅與加碼金額皆可自訂。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，透過「超底王」的自動化逢低加碼功能，能有效克服人性恐懼，在股價漲多回檔時逢低加碼布局，不僅不用擔心買在高位，後續大盤再度上攻時，也能參與大盤行情。「超底王」堪稱為開了外掛的定期定額，讓投資人在紀律投資的同時，透過自動捕捉急跌加碼的機會，讓定期定額投資畫出燦爛的微笑曲線，更有效率累積資產。

張榮仁進一步指出，有別於一般市面上同類型投資機制只能選擇單一品牌旗下的基金，「超底王」能選擇的投資標的多達 86 個品牌系列、將近 3900 檔基金，投資人在投資選擇上更多元化，對個人的資產配置及投資效益上將更有幫助。

根據「鉅亨買基金」投資研究團隊實際回測 2000 年至 2024 年的美國標普 500 指數，若分別以同樣的資金去進行定期定額與超底王策略，觀察持有 24 年的累積報酬發現，「超底王」長期投資累積報酬率高達 419%，優於單純定期定額的 335%，使用超底王長期投資美國股市，比單單定期定額還可多 84% 的報酬率，展現了超底王在長期投資中的威力。

此外，若利用超底王策略套用至其他國家，更發現「超底王」同樣展現長期投資的威力，尤其在美國科技、美國與台灣，超底王投資機制的應用表現最為突出，與單純定期定額的累積報酬率相比，兩者幅度相差達 80% 至 140%。