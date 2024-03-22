三商家購衝刺加盟 強打0元頭家方案 拚招募率增2-3成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-22 11:09

連鎖超市業者三商家購 (2945-TW) 旗下美廉社今年喊出加盟展店要一舉增 100 家門市的目標，並積極參與春季加盟展，美廉社今 (22) 日祭出「0 元加盟找頭家」方案，並強調系統化輔導 78 天就開店、加盟分潤最高 80%，預計今年加盟招募率將提升 20-30%，全力衝刺成長。

美廉社是台灣第一家上市櫃的連鎖超市中，有開放加盟的企業，目前加盟店占比約 23%，為展現積極擴充加盟據點的決心，美廉社表示，凡於加盟展現場完成諮詢，並繳付 1000 元者，立即享加盟金 0 元優惠，現場再贈送 1000 元三商家購等值現金禮券，預計今年加盟招募率將提升 20-0%。

據三商家購統計，全台加盟熱區為新北市板橋區，加盟主年齡平均落在 40-50 歲，但近年來加盟主年齡層有逐漸下降趨勢，顯見創業市場有機會再擴增到青年族群。

美廉社進一步說明，加盟方案擁有多項市場競爭力，提供保障年毛利 168-220 萬、委託加盟分潤高達 65%，特許加盟分潤更有 80%，還有各類獎金以及總部補助津貼，而每日營業 17 小時，無大夜班制，讓加盟主時間運用更彈性。