鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-28 12:45

研調機構 Counterpoint 出具報告指出，2023 年第四季晶圓代工 5/4 奈米受惠 AI 應用需求強勁，市佔率達 26% 居冠； 3 奈米因獲 iPhone 15 採用，市佔率一舉達 9%。

以製程節點區分，5/4 奈米去年第四季市佔率達 26% 居冠外，7/6 奈米受惠中低階智慧型手機的補貨，市佔率約 13%；3 奈米市佔率也拉高至 9%，

28/22 奈米和 16/14/12 奈米也各佔 9%，其中，28/22 主要由 OLED 驅動 IC 帶動。

Counterpoint 表示，台積電去年第四季受惠智慧型手機回補庫存，以及 AI 強勁需求推動下，市佔率提升至 61%，三星也因智慧型手機回補庫存，加上自家 S24 系列預購熱絡，市佔率達 14%，續居第二大晶圓代工廠。