AI需求強勁 去年第四季晶圓代工5奈米市占達26% 3奈米衝高至9%
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-28 12:45
研調機構 Counterpoint 出具報告指出，2023 年第四季晶圓代工 5/4 奈米受惠 AI 應用需求強勁，市佔率達 26% 居冠； 3 奈米因獲 iPhone 15 採用，市佔率一舉達 9%。
以製程節點區分，5/4 奈米去年第四季市佔率達 26% 居冠外，7/6 奈米受惠中低階智慧型手機的補貨，市佔率約 13%；3 奈米市佔率也拉高至 9%，
28/22 奈米和 16/14/12 奈米也各佔 9%，其中，28/22 主要由 OLED 驅動 IC 帶動。
去年第四季台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在晶圓代工領域市佔率達 61%，季增 2 個百分點，穩居龍頭寶座，三星以市佔率 14% 位居第二，之後依序為格芯 (GFS-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、中芯 (00981-CN)。
Counterpoint 表示，台積電去年第四季受惠智慧型手機回補庫存，以及 AI 強勁需求推動下，市佔率提升至 61%，三星也因智慧型手機回補庫存，加上自家 S24 系列預購熱絡，市佔率達 14%，續居第二大晶圓代工廠。
格芯 (GlobalFoundries) 和聯電市占率皆為 6%，不過，由於市場需求疲軟和客戶庫存調整，特別是汽車和工業應用領域，影響兩家公司今年展望；中芯國際市佔率約 5%，預期智慧型手機相關晶片需求將增加，但由於訂單不確定性，全年展望仍謹慎看待。
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