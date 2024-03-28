橘焱胡同全台大展店逾20家 將揮軍北美開燒肉加盟
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-28 11:38
連鎖餐飲集團橘焱胡同 (2761-TW) 指出，今年在國內市場將進入展店高峰期，預期全年淨增加店數逾 20 家，同時，擬於美國開出第 1 家燒肉加盟店，首度跨足北美版圖。
橘焱胡同說明，看好台灣餐飲市場商機，今年將進入展店高峰期，代理「BHC 炸雞」、「天婦羅杉村」、「胡同燒肉」、「胡同裏燒肉」、「星胡同」、「四代目菊川」、「唬唬」和「開丼」等品牌皆有展店計畫，預計全年淨增加店數逾 20 間。
回顧 2023 年營運表現，橘焱胡同營運成長主要受惠於台灣餐飲市場復甦、併購開丼和既有品牌展店等；而在中國，因消費力尚未回到疫情前水平，為避免影響股東權益，則於去年下半年收掉 2 間虧損門市。
橘焱胡同也說明，已轉換展店策略，由原本的街邊店改成百貨商場店，並將於一個百貨商場中同時進駐好幾個品牌，以發揮綜效、強化集團競爭力。
橘焱胡同去年全年合併營收 9.78 億元，年增 43.69%，稅後純益 0.17 億元，每股純益 (EPS)1.2 元，董事會決議每股配發現金股利 0.5 元，配息率約 42%。
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