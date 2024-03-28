橘焱胡同全台大展店逾20家 將揮軍北美開燒肉加盟

回顧 2023 年營運表現，橘焱胡同營運成長主要受惠於台灣餐飲市場復甦、併購開丼和既有品牌展店等；而在中國，因消費力尚未回到疫情前水平，為避免影響股東權益，則於去年下半年收掉 2 間虧損門市。

橘焱胡同也說明，已轉換展店策略，由原本的街邊店改成百貨商場店，並將於一個百貨商場中同時進駐好幾個品牌，以發揮綜效、強化集團競爭力。