〈ESG大趨勢〉e化兼綠化 第一銀行可自行下載房貸繳息清單 「第 e 數速貸」最快24小時內撥款

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-28 10:30

因應報稅季來臨，為響應環保並減少資源浪費，第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行自 2025 年起，將停止主動寄發「房屋擔保借款繳息清單」，開放客戶可自行登入個人網路銀行或透過網路 ATM 線上查詢及列印，此外全天候不打烊線上貸款平台「第 e 數速貸」，從申貸、對保到撥款全部一站式線上完成，最快 24 小時內撥款。

申報綜所稅時可列舉扣除房貸利息支出，每一申報戶限一屋可扣抵，並僅限「自用住宅購屋借款利息」，每年扣除額以 30 萬元為限。依稅法規定，所購買房屋須登記為同一申報戶之納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬所有，且課稅當年度該地址需完成戶籍登記，同時房屋不可有出租、營業或執行業務使用情形，另需注意房貸利息支出扣除與房屋租金支出扣除只能擇一使用。

為了提高申辦個人貸款的便利性，鼓勵客戶善用網路銀行進行金融交易，降低碳排放量，第一銀行提供全天候不打烊線上貸款平台「第 e 數速貸」，滿足客戶購屋修繕、結婚成家、投資理財、子女教育、資金週轉等消費需求，從申貸、對保到撥款全部一站式線上完成，最快 24 小時內撥款，透過手機、平板或電腦即可完成申請，省時又便利，可滿足客戶多元的財務需求。