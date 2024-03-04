第一銀行獲准續辦財管2.0 深耕「億」級客戶1,449戶 搶攻高資產財管業務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-04 10:38

第一銀行自 2021 年 9 月開辦財管 2.0，截至 2024 年 2 月底，高資產客戶數已達 1,449 戶，為持續服務高資產客群，已向金管會提出續辦申請，且已在 2 月經核准同意辦理。該行正導入私人銀行系統，滿足客戶客製化投資組合需求及交易流程優化，提供高資產客戶全方位服務模式。

自開辦高資產財管業務以來，一銀結合行內授信、投資、稅務及信託等專家團隊，並與會計師、律師事務所等外部專業機構合作，將服務範疇擴大至協助客戶財富傳承、風險管理與接班規劃等；此外，鑒於金融科技與智能化財管為未來銀行發展之趨勢，現正導入私人銀行系統，透過系統管理，加強法令遵循、強化投資組合風險管理、滿足客戶客製化投資組合需求及交易流程優化，提供高資產客戶全方位而健全的服務模式。

具有百年歷史的一銀，以創新、積極帶動高資產財管業務經營，憑藉對市場敏銳的洞察力及自身產品開發能力，掌握市場契機，於去年 12 月再次推出 2 檔自行設計並發行專屬高資產客戶的連結利率走勢結構型金融債券，總銷售募集金額達 3760 萬美元，顯見深獲「億」級客戶的信賴與支持。