第一金投信攜QRAFT推AI驅動投資 助力主動式ETF發展
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-28 16:56
第一金投信與韓國 QRAFT 金融科技公司今 (28) 日宣布，雙方合作 AI 驅動投資技術開發，QRAFT 的戰略合作夥伴、財務投資者 SoftBank，也共同出席簽約儀式。第一金投信董事長尤昭文透露，QRAFT 在國外已有多年 AI 主動式 ETF 發展經驗，未來 QRAFT 將可協助第一金投信發展以 AI 演算法為核心的主動式 ETF 投資產品。
第一金投信與 QRAFT 透過 AI 人工智慧為核心，分析全球金融數據，共同精進投資標的篩選機制、市場風險情緒及風險管理等技術，將導入投資決策流程中，未來可望借重相關技術，運用在共同基金投資流程優化，與市場風險管理上，強化基金投資績效能穩定超越目標市場表現。
尤昭文表示，輝達 (NVIDIA-US) 於去年第四季財報發表中提及，生成式 AI 發展已達臨界點，未來在不同領域的應用將如雨後春筍般出現，深刻感受人工智慧改變世界的趨勢潮流，第一金投信一直以來，除提供投資人，多元化 AI 投資產品，及導入 AI 演算法的投資解決方案，也持續投入人力與資源，積極發展相關科技應用於不同營運管理領域，透過顛覆性創新，推動產業升級發展。
尤昭文強調，第一金投信過去開創本土投信業投資 AI 主題產品新趨勢，未來將更進一步發展 AI 賦權的營運管理流程，完成 AI 帶動企業營運全方位轉型，持續引領台灣資產管理潮流。
第一金投信總經理廖文偉說明，2016 年起第一金投信率先同業推出，以投資 AI 相關產業為主題的多檔主題產品，包括第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金、第一金全球 AI 人工智慧、第一金全球 AI FinTech 金融科技基金和第一金全球 AI 精準醫療基金等，這些產品提供投資人率先參與 AI 產業成長趨勢的投資機會。
廖文偉進一步指出，第一金投信從投資 AI，到 AI 賦能的營運管理流程，包括：將 AI 技術融入金融應用領域，成立計量投資部，強化 AI 演算法在金融投資領域的研究和應用，未來更將與 QRAFT 合作，共同開發 AI 演算法多因子選股模型和市場風險情緒模型，並運用在優化共同基金投資流程和市場風險管理。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇