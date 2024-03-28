第一金投信攜QRAFT推AI驅動投資 助力主動式ETF發展

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-28 16:56

第一金投信與韓國 QRAFT 金融科技公司今 (28) 日宣布，雙方合作 AI 驅動投資技術開發，QRAFT 的戰略合作夥伴、財務投資者 SoftBank，也共同出席簽約儀式。第一金投信董事長尤昭文透露，QRAFT 在國外已有多年 AI 主動式 ETF 發展經驗，未來 QRAFT 將可協助第一金投信發展以 AI 演算法為核心的主動式 ETF 投資產品。

第一金投信與 QRAFT 透過 AI 人工智慧為核心，分析全球金融數據，共同精進投資標的篩選機制、市場風險情緒及風險管理等技術，將導入投資決策流程中，未來可望借重相關技術，運用在共同基金投資流程優化，與市場風險管理上，強化基金投資績效能穩定超越目標市場表現。

尤昭文表示，輝達 (NVIDIA-US) 於去年第四季財報發表中提及，生成式 AI 發展已達臨界點，未來在不同領域的應用將如雨後春筍般出現，深刻感受人工智慧改變世界的趨勢潮流，第一金投信一直以來，除提供投資人，多元化 AI 投資產品，及導入 AI 演算法的投資解決方案，也持續投入人力與資源，積極發展相關科技應用於不同營運管理領域，透過顛覆性創新，推動產業升級發展。

尤昭文強調，第一金投信過去開創本土投信業投資 AI 主題產品新趨勢，未來將更進一步發展 AI 賦權的營運管理流程，完成 AI 帶動企業營運全方位轉型，持續引領台灣資產管理潮流。

第一金投信總經理廖文偉說明，2016 年起第一金投信率先同業推出，以投資 AI 相關產業為主題的多檔主題產品，包括第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金、第一金全球 AI 人工智慧、第一金全球 AI FinTech 金融科技基金和第一金全球 AI 精準醫療基金等，這些產品提供投資人率先參與 AI 產業成長趨勢的投資機會。