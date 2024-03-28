〈紐約匯市〉日官員加強干預警告 日元兌美元觸34年低點後回升

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-28 05:56

日元周三 (27 日) 貶至 1990 年以來最低水平，隨後在日本官員開會就市場狀況進行討論，並暗示準備進行干預後小幅反彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 持平於 104.29。面對強勁的經濟數據以及語帶保留的央行官員，投資人調降了對聯準會 (Fed) 大幅降息的預期，這有望使美元在本季穩健走高。

蘇黎世保險集團 (Zurich Insurance group) 首席市場策略師 Guy Miller 表示，其他貨幣在美元走強的壓力下受到影響。「美國經濟表現比多數人預期的還要好很多，尤其是和其他國家相比。」

2024 年迄今，美元指數累計已漲近 3%。

本周的市場焦點放在周五 (29 日) 耶穌受難日公布的美國核心通膨數據。不過，日前公布的耐久財訂單意外超出預期，已提振美元兌日元匯價。

日元匯價盤中一度貶至 151.97 日元兌 1 美元，為 1990 年中期以來最低，隨後由貶轉升。截稿前漲 0.14%，至 151.32 日元兌 1 美元。

日本銀行 (央行)、財務省和金融廳在東京交易尾盤召開會議，財務副大臣神田真人會後重申，不排除採取任何措施來應對外匯無序波動。

日元兌美元匯價在 2022 年貶至 151.94 日元，引發日本當局出口干預。財務大臣鈴木俊一周三使用了與 2022 年干預時同樣措辭，警告不排除採取「果斷措施」應對過度波動的匯市。

CIBC Capital Markets 外匯策略全球主管 Bipan Rai 說：「他們 (指日本當局) 正在逆游而上。干預措施在短期內有幫助，但並非長期的解決方案。」

隨著美日公債殖利率利差擴大，日元今年迄今已下跌逾 7%，即使日銀上周升息，也未能改變此一局面。如今阻止日元繼續貶值的關鍵，可能是聯準會 (Fed) 啟動降息周期，或是日本以外國家公債殖利率下滑。

Rai 稱：「我懷疑進行干預或口頭警告，實際上只是一種爭取時間的行動，會一直持續，直到我們看到國外局勢發生變化為止。」

交易員同時關注周四 (28 日) 選擇權到期的情況，以防它們加劇匯市波動性。根據 Pepperstone 市場分析師編制數據，名目價值約 31.3 億美元的貨幣選擇權即將在周四到期，價格約為 150-152 日元。

Brown 表示，任何干預都可能觸發一些空頭回補，這自然會增加交易量以及波動性。不過，任何與選擇權相關的市場走勢都可能轉瞬即逝，因為基本面仍然是一樣的。

其他貨幣方面，歐元跌 0.07% 至 1.0826 美元，英鎊微升 0.04% 至 1.2634 美元。

在瑞典央行維持利率不變，並暗示於未來幾個月降息後，瑞典克朗盤中一度貶至去年 11 月中旬以來最低。截稿前，瑞典克朗貶近 0.2%，報 10.6064 克朗兌 1 美元。

受央行上周意外降息影響，瑞士法郎也跌至 11 月 3 日以來最低，截稿前報 0.9036 法郎兌 1 美元。其今年迄今已跌 7% 左右。

加密貨幣的部分，比特幣下跌 1.1%，至 68,993 美元。

截至台灣時間周四 (28 日) 約 6:00 價格: