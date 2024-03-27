日元觸及34年低點 財長發出強烈警告 日銀總裁避談干預

鉅亨網新聞中心 2024-03-27 15:50

日本告別負利率後，日元仍然走貶，周三 (27 日) 早盤一度跌至 1990 年以來新低。

美元兌日元周三最高升至 151.97，為 1990 年 7 月以來最高，此後升勢略減，回到 151.77 附近。

在財務大臣鈴木俊一口頭干預匯市後，日本央行總裁植田和男在政策改變後首度發聲，表示將密切關注匯市及其對經濟和通膨的各種影響。

相較之下，財長鈴木發出迄今為止最強烈的口頭警告，他說：「我們正在以高度緊迫感關注市場走勢。我們將採取大膽措施反對過度舉動，不排除任何選擇。」

澳洲國民銀行駐雪梨資深外匯策略師 Rodrigo Catril 認為，有鑑於近期歷史，美元兌日元升破 152 關卡時，可能引發干預。