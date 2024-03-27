日元觸及34年低點 財長發出強烈警告 日銀總裁避談干預
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 15:50
日本告別負利率後，日元仍然走貶，周三 (27 日) 早盤一度跌至 1990 年以來新低。
美元兌日元周三最高升至 151.97，為 1990 年 7 月以來最高，此後升勢略減，回到 151.77 附近。
在財務大臣鈴木俊一口頭干預匯市後，日本央行總裁植田和男在政策改變後首度發聲，表示將密切關注匯市及其對經濟和通膨的各種影響。
植田周三在國會中，近期日元貶值情況表示，外匯政策屬於財務省職權範圍，拒絕對具體匯率水準發表評論，但強調會密切關注匯市。此外，植田指出，目前以寬鬆的貨幣政策支持經濟非常重要。
相較之下，財長鈴木發出迄今為止最強烈的口頭警告，他說：「我們正在以高度緊迫感關注市場走勢。我們將採取大膽措施反對過度舉動，不排除任何選擇。」
澳洲國民銀行駐雪梨資深外匯策略師 Rodrigo Catril 認為，有鑑於近期歷史，美元兌日元升破 152 關卡時，可能引發干預。
東京當局在 2022 年三次花費 9.2 兆日元 (606 億美元) 來支撐日元，他們堅稱，並非保護特定的貨幣水準，但是不能接受過度、過快地貶值。
- 美股強強滾 熱門股有這些！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇