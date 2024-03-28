DHL高層：巴爾的摩港可能在六周內重新開放

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-28 01:30

根據外媒周三 (27 日) 報導，DHL 供應鏈運輸總裁 Jim Monkmeyer 表示，巴爾的摩港可能會在 5 月重新開放，大約閉港 6 周的時間不會維持太久，不過現在狀況混亂，將對運輸成本產生影響，而塞港情形可能持續三到六個月。

他表示，當地官員現在的工作重點是尋找失蹤的罹難者。在某個階段，首要任務將轉移到打撈行動上，盡快清理殘骸，重新打開堵塞的航道，這樣滯留在港口的近 40 艘船隻就可以離開，而其他船隻——根據最近的統計，還有大約 40 艘——可以進入。

Monkmeyer 說：「我們確實有幾位客戶受到影響，主要是汽車和工程製造部門，其中還包括國防，所以正在試著轉移貨櫃並處理延誤問題。」

對於 DHL 的客戶來說，他們的貨物都在撞毀巴爾的摩凱伊橋 (Francis Scott Key bridge) 的 DALI 號貨輪上，目前仍無法明確知道船還要停在港口多久，但至少是一段時間。

Monkmeyer 表示，原本應該透過巴爾的摩進口的 DHL 貨物現在被運往諾福克 (Norfolk)、維吉尼亞和紐約至紐澤西等其他港口。

他說:「我們預估諾福克港會出現嚴重的擁堵，這是最容易到達的港口，而且由於紐約至紐澤西的航線通常已經達到極限，所以擁堵程度會更高。」「東岸正產生一些嚴重擁堵，我已經聽到有人說要改道去西岸，但我還沒有看到——我認為這要取決於這種情況持續多久。」

他也提到，依賴巴爾的摩作為全國最大車輛門戶的汽車業者可以透過喬治亞州布朗斯威克鎮 (Brunswick) 的設施找到另一條路線，但考慮到貨運的距離較長，即使這樣也不容易也不便宜。