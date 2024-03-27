〈財報〉H&M上季營收亮眼 新任執行長借鑑競爭對手Zara策略

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-27 23:36

全球第二大上市時裝零售商 H&M 周三 (27 日) 公布上季亮眼財報，與此同時其新任執行長埃維爾 (Daniel Erver) 表示，目前公司重點是透過加速推出新品服飾刺激門市買氣來提高利潤和銷售額，另外因紅海危機影響，一些春夏活動開始時間延後，但對消費者影響不大。

瑞典「快時尚」服飾零售商 H&M 周三公布亮麗財報，上季獲利年增 3.9%，比去年同期成長逾倍、營益報 20.8 億瑞典克朗 (合 1.96 億美元)，超出市場普遍預期，推動該公司股價飆升 14%，幾乎抹去今年以來全部跌幅。

此外，該公司上季營收總計 535.7 億瑞典克朗，也略高於分析師預期，主因是春季系列新品銷售亮眼，較去年同期庫存減少 7%。

對於上季獲利佳績，埃維爾指出公司正在效仿其最大競爭對手 Inditex SA 旗下 Zara 的策略，打算更多的生產基地轉移到土耳其和墨西哥等地，好更接近歐洲和美國的主要市場。埃維爾還表示，公司目前仍在繼續削減間接成本，將本會計年度的營益率目標從去年的 6.2% 提高到 10%。

他說：「我們的毛利率水準表現良好，成本控制也不錯，但若要達到毛利率目標，需要看到銷售改善。」

至於紅海危機帶來的影響，埃維爾說新品活動的開始和推出日期做一些短期調整，這對消費者可獲得的產品影響不大，而延遲的程度因國而異，但在某些市場可能會在兩周左右。

巴克萊 (Barclays) 分析師 Nicolas Champ 表示，H&M 在管理供應鏈和成本方面的工作有所改善，目前第二季度的情況「令人鼓舞」，儘管營收成長仍然有些疲弱。