人在心不在！南韓調查：過半上班族進入「安靜離職」狀態

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-27 16:00

「人在工作崗位上，心卻已經離職了」，南韓求職網站 Incruit 公布的一份調查報告顯示，南韓平均每兩名上班族就有一人處於「安靜離職」（quiet quitting）的工作狀態。

據《韓國先驅報》報導，Incruit 周二（26 日）公布的調查結果顯示，在 1,097 名上班族受訪者中，51.7% 的受訪者處於「安靜離職」狀態。

「安靜離職」這個詞誕生於 2020 年代初，指的是員工上班只做到工作的最低要求，不想投入更多的時間或精力，不把工作置於生活的中心。

從年資看，工作 8 至 10 年的上班族「安靜離職」的比重最高，達到 57.4%，接著是 5 至 7 年（56%）和 17 至 19 年（54.7%）。

之所以處於「安靜離職」的狀態，32.6% 受訪者表示，主因是不滿意公司的薪資和福利，其他原因包括受訪者缺乏工作熱情（29.8%）、受放者準備離職（20.5%）。

最近的數據顯示，南韓勞工對工作和生活的整體滿意度相對較低，某種程度這也解釋了「安靜離職」的現象。

經濟合作暨發展組織（OECD）的統計數據顯示，截至 2022 年，南韓的生活滿意度在 38 個成員國中排第 35 名。評分從 0 到 10 分，南韓人對生活滿意度的平均分數是 5.95。

如今南韓人更重視在工作與生活之間取得平衡。過去理想的工作是指較高的薪資和社會地位，現在越來越多人更看重工作是否能讓他們在下班後有足夠的時間去做真正想做的事情。