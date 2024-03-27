臺慶科估今年毛利率回溫獲利向上 馬國廠遞延至Q4投產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-27 20:18

電感廠臺慶科 (3357-TW) 今 (27) 日召開法說，公司指出，今年在 AI 伺服器及 AI PC 帶動，以及網通產品回溫、車用布局發酵下，全年營收及毛利率都可望優於去年，加上轉投資的鈺邦 (6449-TW) 全年貢獻，也將挹注獲利表現向上。

馬來西亞廠方面，臺慶科表示，目前已購地完成，但量產時間將遞延至今年第四季，第一階段產能滿載估佔整體產能比重約 6-7%，初期將以車用、AI 伺服器產品為主，後續視訂單狀況啟動第二階段擴產。

各產品應用來看，臺慶科表示，AI 伺服器使用的 TLVR 電感產能跟產線都已經到位，目前在客戶端導入跟測試階段，雖然預計到今年第四季新機種才會量產，但長期在 AI 趨勢發展下，TLVR 未來動能可期。

網通應用上，臺慶科表示，隨著庫存去化告一段落、中國客戶需求明顯回溫，對於今年網通產業展望樂觀以對，台灣跟其他海外的網通佈局也會在今年發酵，全年展望樂觀。