欣陸投控前三季純益年減52% 每股純益1.54元

欣陸投控 (3703-TW) 今 (10) 日公布最新財報，第三季稅後純益 4.74 億元，季減 17.73%，年增 1.85%，每股純益 0.57 元；前三季稅後純益 12.64 億元，年減 52.21%，每股純益 1.54 元。

欣陸投控第三季營收 77.94 億元，毛利率 13.28%，季減 2.02 個百分點，與去年同期相同，稅後純益 4.74 億元，季減 17.73%，年增 1.85%，每股純益 0.57 元。

欣陸投控前三季營收 225.63 億元，毛利率 13.85%，年減 3.09 個百分點，前三季稅後純益 12.64 億元，年減 52.21%，每股純益 1.54 元。

欣陸投控指出，前三季合併營收較去年同期減少 7.8%，主要因今年不動產開發事業（大陸建設）建案完工交屋金額較去年同期減少，抵銷營建工程事業（大陸工程）受惠於公共工程專案貢獻，毛利率較去年同期下滑，主要是去年同期不動產開發事業營收比重較高。

欣陸投控指出，截至第三季底，營建工程事業的工程存量為 735 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 3.8 倍；不動產開發事業的營收存量為 125 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 1.3 倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為 692 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 14.7 倍。