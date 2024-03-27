〈焦點股〉工具機展+輝達機器人加持 上銀攻漲停創逾2年新高

台北國際工具機展 TMTS 今 (27) 日盛大登場，台股工具機族群獲得買盤青睞，其中，上銀 ( 2049-TW ) 搭上輝達 (NVIDIA) 人形機器人話題，股價連日走揚，今天再度亮燈漲停，最高來到 284 元，創下逾 2 年新高，旗下大銀微系統 ( 4576-TW ) 盤中勁揚逾 8%，創 1 年 7 個月新高。

上銀近年積極布局機器人諧波減速機、智慧螺桿，觀察接單狀況，目前訂單能見度已從原先的 2 至 2.5 個月拉長到 2.5 至 3 個月，下半年營運可望進一步轉佳。