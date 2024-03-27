〈焦點股〉工具機展+輝達機器人加持 上銀攻漲停創逾2年新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-27 13:58
台北國際工具機展 TMTS 今 (27) 日盛大登場，台股工具機族群獲得買盤青睞，其中，上銀 (2049-TW) 搭上輝達 (NVIDIA) 人形機器人話題，股價連日走揚，今天再度亮燈漲停，最高來到 284 元，創下逾 2 年新高，旗下大銀微系統 (4576-TW) 盤中勁揚逾 8%，創 1 年 7 個月新高。
工具機族群今天股價普天同慶，協易機、大量盤中大漲逾半根停板，全球傳動、直得、亞德客 - KY 同獲資金點火。
上銀今年 2 月營收 17.04 億元，月減 5.36%、年減 15.05%，累計前 2 月營收 35.05 億元，年增 1.49%。大銀微系統 2 月營收 1.27 億元，月減 7.59%，年減 26.19%，累計前 2 月營收 2.64 億元，年減 20.02%。
上銀近年積極布局機器人諧波減速機、智慧螺桿，觀察接單狀況，目前訂單能見度已從原先的 2 至 2.5 個月拉長到 2.5 至 3 個月，下半年營運可望進一步轉佳。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇