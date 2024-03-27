嘉泥沖繩飯店營業毛利轉正 住房率維持高檔

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-27 18:50

嘉泥 (1103-TW) 今 (27) 日召開法說，發言人金哲毅表示，旅宿事業去年營收年增 6 成，沖繩嘉新酒店 Hotel Collective 的營業毛利更是由負轉正，公司轉型取得了成果，而目前沖繩旅遊市場熱絡，Hotel Collective 近期住房率也維持 8-9 成的水準。

金哲毅指出，受惠於日圓貶值及觀光資源發展，加上穩定的日本國旅遊市場，Hotel Collective 去年營收達 27 億日圓，平均房價亦提升至近 2 萬日圓。也推升集團旅宿服務事業體的營收大幅增長 2.67 億元，占全集團營收比率提升至 25%，成為營業收入主要動能，公司毛利率也成長至 13%。

在水泥事業體方面，嘉泥表示，去年銷售單價及噸數皆有成長，營收年增 2.82 億元；裝卸倉儲事業體方面，中轉噸數也較去年成長，營收也呈現略增，而房產事業體則維持穩定的租金貢獻。

此外，嘉泥轉投資之 LDC ROME 及雲朗穩定挹注獲利，其中 LDC ROME 去年轉虧為盈；嘉泥表示，整體營運呈現正成長的趨勢，將以穩健的基礎事業現金流持續支持新事業體的發展。

而因應水泥事業面臨的能源轉型與減碳排議題，嘉泥表示，已於去年完成全集團碳盤查外，積極規劃減碳項目，將於 2025 年完成建置 2200KW 太陽能光電項目，提供 250 萬度穩定綠電來源，減少其他間接排放溫室氣體的碳排量約 1200 噸。