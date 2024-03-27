鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至6.06元，預估目標價為208元
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 08:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.68元下修至6.06元，其中最高估值12.12元，最低估值4.86元，預估目標價為208元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|12.12(12.12)
|20.04
|最低值
|4.86(4.86)
|7.75
|平均值
|6.79(7.1)
|13.07
|中位數
|6.06(6.68)
|11.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|47,463,000
|59,157,000
|最低值
|36,827,000
|48,342,280
|平均值
|40,263,910
|52,156,680
|中位數
|39,594,270
|50,456,820
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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