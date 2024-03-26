鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至2.04元，預估目標價為64元
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.45元上修至2.04元，其中最高估值3.5元，最低估值1.08元，預估目標價為64元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.5(3.5)
|4.48
|最低值
|1.08(1.08)
|1.3
|平均值
|2.11(2.11)
|2.87
|中位數
|2.04(2.04)
|3.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|368,489,000
|388,320,000
|最低值
|256,508,920
|274,598,890
|平均值
|340,957,530
|342,495,270
|中位數
|354,010,000
|346,994,120
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.46
|1.26
|6.56
|3.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|332,619,533
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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