〈台股盤中〉半導體雙雄創天價領跑 指數靠攏2萬點 中小股反向走弱
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-07 11:53
台北股市今 (7) 日早盤市場資金以狂敲包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 等電子權值股，激勵集中市場加權股價指數站上 19794.57 點歷史新高，台積電、聯發科盤中也以 768 元和 1260 元改寫新高，但市場專家指出，台股今天在中小型股有籌碼鬆動跡象，操作應偏向保守。
台北股市由今天早盤的價量走勢來看，台積電股價強勢，開盤大盤指數以 19678.36 點開出，盤中最高 19794.5 點，最低 19630.79 點，預估全場成交值爲 5200 億元。同時，早盤電子股在大盤的資金比重明顯也走高。
證券分析師黃漢成說，集中市場今天的走勢爲典型的「拉積盤」，在台積電等電子權值股拉高股價並藉以墊高指數同時，中小型股卻沒勁。目前台股 2 萬點的整數關卡在前，操作宜偏向保守，不要追高。
大立光 (3008-TW) 今天股價走低，但台股以自行車及其零組件走勢較強，而高價散熱族群走勢疲弱，由同一類股中低價族群接棒。
至於台積電，今天早盤多方力道強，股價跳空開高以 755 元開出，最高 768 元，最低 754 元，盤中成交量己達 4.5 萬張。
今天早盤在貨櫃航運股，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 股價上漲並以長榮的多頭氣勢最旺。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇