〈財報〉比亞迪去年淨利年增八成 仍不及市場預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-26 23:00

中國電動車巨擘比亞迪周二 (26 日) 公布 2023 年全年財報，去年淨利雖年增 8 成，但低於華爾街分析師預期，此外去年第四季淨利成長僅近 2 成，為 2022 年第一季以來最小增幅。在殘酷的價格戰中，這個全球最大汽車市場正在失去動力。

比亞迪香港股價周二收漲 2.37%，至每股 216.00 港元；比亞迪 (002594-CN) 上海股價上漲 2.52% 至每股人民幣 219.6 元。

根據財報，比亞迪去年營收年增 42.04% 至人民幣 6,023.15(以下單位皆同)、淨利年增 80.72% 至 300.4 億元，低於分析師預期的 309.4 億元，每股獲利報 10.32 元，年增 80.74%；去年第四季營收年增 15.1% 至 180.4 億元、淨利年增 18.6% 至 86.7 億元。

比亞迪今年啟動第二輪價格戰，以「電力比石油便宜的新時代」為行銷口號，對大部分車款進行折扣優惠，試圖說服司機從汽油燃料汽車轉向電動車。

外媒援引中國汽車入口網站 16888.com 的數據顯示，自去年 12 月以來，比亞迪已經下調 100 多種現有車款售價，並重新推出了 70 款更低價格的車款。其最便宜的車款海鷗掀背車目前售價為 6.98 萬元，合不到 1 萬美元。

中國汽車產業連續第二年面臨成長放緩局面之際，從理想汽車 (LI-US) 等新貴到吉利汽車 (0175-US) 旗下電動車品牌極氪 (Zeekr) 等老牌企業的競爭對手都推出了新車款，以便與比亞迪較勁。中國乘用車協會預估，今年電動車和混合動力車的出貨量將成長 25%，低於 2023 年的 36% 和 2022 年的 96%。

按業務劃分，比亞迪去年汽車、汽車相關產品及其他產品業務營收年增 48.90% 至 4,834.53 億元；手機零件、組裝及其他產品業務營收年增 20% 至 1,185.77 億元，占總營收的比例分別為 80.57% 和 19.68%。

值得注意的是，比亞迪去年銷售 302 萬輛純電與混合電動車，年增 67.79，實現全年目標，拿下全球電動車銷量排行榜冠軍，而去年第四季季銷售 94.2 萬輛車。

有分析指出，雖然比亞迪去年第四季銷量超車特斯拉，成為全球最大的電動車銷售商，不過可能難以在今年前三個月保住第一的寶座，因為中國農曆新年假期期間銷售的季節性波動會扭曲數據。

比亞迪還宣布擬每 10 股配發現金股利 30.96 元，以目前總股本 29.11 億股為基數，現金紅利總額約為 90.12 億元。